Yoon Suk-yeol à Paris : sommet bilatéral et promotion de Busan pour l’Expo 2030

Photo : YONHAP News

En visite à Paris pour la promotion de la candidature de la ville de Busan pour l’Exposition universelle de 2030, le président sud-coréen s’entretient actuellement avec son homologue français. Le contenu exact du sommet entre Yoon Suk-yeol et Emmanuel Macron n’a pas encore été dévoilé, mais les deux hommes vont prendre le petit-déjeuner ensemble, avec au menu la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et scentifique.C’est hier que le numéro un sud-coréen, qui a achevé sa visite d’Etat au Royaume-Uni, s’est directement envolé pour la France. Dès son arrivée dans la capitale française, il a rencontré les représentants des pays membres du Bureau international des expositions (BIE) lors d’un dîner organisé dans un hôtel.A cette occasion, le président Yoon a souligné l’intérêt grandissant du monde entier pour la culture pop coréenne ainsi que pour la cuisine du pays du Matin clair. Il a également annoncé son engagement à faire de l’Exposition universelle de Busan un lieu de rencontre et de synergie des cultures et des technologies des différents pays participants, tout en exploitant le charme de Busan et de la Corée du Sud.C’est la dernière ligne droite puisque c’est mardi, au cours de la 173e assemblée générale du BIE, que sera décidé la ville hôte. Séoul a déclaré que, d’ici-là, le gouvernement, le secteur privé et tous les acteurs impliqués se consacreraient aux activités de promotion de Busan. Ses rivaux sont, rappelons-le, Ryad et Rome.