Visite du président Yoon en France : sommet Séoul-Paris à l’Elysée

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen, qui est arrivé hier à Paris pour la promotion de la candidature de la ville de Busan pour l’Exposition universelle de 2030, s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue français à l’Elysée.C’est après seulement cinq mois que Yoon Suk-yeol et Emmanuel Macron se retrouvent puisqu’ils avaient déjà tenu un tête-à-tête en juin, lorsque le chef de l’Etat sud-coréen s’était rendu en France pour assister à l’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE). Et ce nouveau sommet bilatéral semble avoir été organisé à la proposition du gouvernement français.Le contenu exact des discussions entre les deux hommes n’a toujours pas été dévoilé, mais d’après un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, les deux leaders auraient discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et scientifique. Cela autour d’un petit-déjeuner, dans une ambiance conviviale et décontractée.C’est hier que le numéro un sud-coréen, qui a achevé sa visite d’Etat au Royaume-Uni, a débarqué dans l’Hexagone. Son séjour a commencé par une rencontre avec les représentants des pays membres du BIE lors d’un dîner organisé dans un hôtel.Le président Yoon a profité de cette occasion pour souligner l’intérêt grandissant du monde entier pour la culture pop coréenne ainsi que pour la cuisine du pays du Matin clair. Il a également annoncé son engagement à faire de l’Exposition universelle de Busan un lieu de rencontre et de synergie des cultures et des technologies des différents pays participants, tout en exploitant le charme de Busan et de la Corée du Sud. Les rivaux sont Ryiad et Rome.C’est mardi, au cours de la 173e assemblée générale du BIE, que sera décidé la ville hôte. La dernière ligne droite pour Séoul donc, qui a déclaré que, d’ici-là, le gouvernement, le secteur privé et tous les acteurs impliqués se consacreraient aux activités de promotion de Busan.