Sommet Séoul-Paris : Yoon et Macron discutent économie et sécurité

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Paris pour la promotion de la candidature de la ville de Busan pour l’Exposition universelle de 2030, le président sud-coréen a tenu un sommet aujourd’hui avec son homologue français à l’Elysée.Au menu des discussions entre Yoon Suk-yeol et Emmanuel Macron qui se sont déroulées en prenant le petit déjeuner : la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et scientifique, mais aussi d’autres sujets qui préoccupent actuellement les deux nations.A cette occasion, les deux dirigeants sont convenus à augmenter les échanges dans les industries de pointe. Ils se sont assurés d'être sur la même longueur d’onde quant à la nécessité de travailler conjointement dans le cadre de la communauté internationale pour faire face aux provocations balistique et nucléaire de la Corée du Nord. Le chef de l’Etat français a d'ailleurs exprimé son soutien à Séoul sur le dossier nord-coréen. La situation au Moyen-Orient a également été à l’ordre du jour.C’est après seulement cinq mois que Yoon Suk-yeol et Emmanuel Macron se retrouvent puisqu’ils avaient déjà tenu un tête-à-tête en juin, lorsque le numéro un sud-coréen s’était rendu dans l’Hexagone pour assister à l’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE). Ce nouveau sommet bilatéral semble avoir été organisé à la proposition du gouvernement français.