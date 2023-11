Tir de satellite espion nord-coréen : réunion urgente aujourd’hui du Conseil de sécurité de l'ONU

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) sera convoqué aujourd’hui en urgence afin de discuter des mesures de réponse au tir du satellite espion effectué mardi dernier par la Corée du Nord.L'ONU a fait savoir hier que le Conseil aurait une réunion officielle à 10h ce matin à son siège à New York, pour échanger sur la non-prolifération nucléaire, relative aux provocations du régime communiste.Tenue à l'initiative de ses huit pays membres, dont les Etats-Unis et le Japon, la réunion se penchera sur l'éventuelle réponse de l’institution au lancement du satellite de reconnaissance nord-coréen. La Corée du Sud y assistera elle aussi en tant que partie prenante.Quelques jours auparavant, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU avait déjà réagi en condamnant le tir du 21 novembre.Il n'est pourtant pas probable qu’une quelconque déclaration ou des sanctions condamnant les tirs de missiles balistiques ou de satellites du régime de Kim Jong-un soient adoptés. En effet, ce n’est jamais arrivé depuis 2018, en raison de l'opposition de la Chine – assurant la présidence du Conseil en novembre - et de la Russie, deux pays membres permanents défendant la position du royaume ermite.