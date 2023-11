Yoon Suk-yeol rentre en Corée du Sud après sept jours en Europe

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol est rentré hier au pays du Matin clair après une tournée en Europe de sept jours. L'avion présidentiel a atterri à 7 heures du matin à l'aéroport de Seongnam près de la capitale.Lors de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, d’une durée de quatre jours, le numéro un sud-coréen a assisté à une cérémonie de bienvenue, à un dîner d'Etat et à de nombreux autres événements, organisés notamment par le roi Charles III. Il s’est ensuite entretenu avec le Premier ministre britannique.A l'issue de leur tête-à-tête, Yoon et Sunak ont adopté l'« Accord de Downing Street », qui relève le niveau des relations bilatérales au « partenariat stratégique global » et renforce la coopération des deux pays dans les domaines de la sécurité et de l'économie.Le président Yoon s'est ensuite déplacé à Paris pour promouvoir la candidature de Busan dans la course à l'organisation de l'Exposition universelle 2030. Il a ainsi souligné auprès des représentants des pays membres du Bureau international des expositions (BIE) que la deuxième ville sud-coréenne était prête à réaliser une exposition aussi innovante qu'inclusive, et à fournir un soutien conséquent aux nations participantes.Les résultats annonçant le pays hôte de cet évènement très attendu seront révélés après un vote prévu demain à Paris.