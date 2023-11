Météo : un début de semaine morose au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est réveillée ce matin sous la grisaille. Excepté à Ulsan où le soleil daigne pointer le bout de son nez, ce sont les nuages gris et la pluie qui dominent sur l’ensemble du territoire. Quelques flocons pourront être aperçus dans le quart nord-est du pays, lorsque l’on s’éloigne un peu de la côte.Dans la région métropolitaine, on attend 5°C au réveil. Il fait 8°C à Mokpo dans le sud-ouest de la péninsule et à Busan, qui attend patiemment les résultats du vote pour l’organisation de l’Exposition universelle. L’île méridionale de Jeju enregistre, elle, un mercure plus doux, atteignant 13°C.Mais cette petite dépression du lundi matin ne va pas durer. Cet après-midi, le ciel se découvrira progressivement pour laisser passer quelques éclaircies. Prenez quand-même votre parapluie, des averses restent à prévoir. Dans la région de Daegu, il faudra être patient : même si les températures s’adouciront pour atteindre 14 °C, le temps restera maussade.Cet après-midi, le mercure grimpera plus haut que ce week-end, avec 10°C à Séoul, 12°C à Daejeon et Gwangju, et jusqu’à 17°C à Busan ou Jeju.