Corée-Japon-Chine : rétablissement progressif de la diplomatie pour les tenants de 25 % du PIB mondial

Photo : YONHAP News

Le volume annuel des échanges commerciaux entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine dépasse un million de milliards de wons, soit environ 700 milliards d’euros. Les économies de ces trois pays, quant à elles, représentent 25 % du PIB mondial.Ainsi, aux vues de cette importance grandissante de leur économie et des questions sécuritaires relatives à leur région, les trois nations avaient pris pour habitude de tenir un sommet trilatéral chaque année depuis 2008. Cependant, en raison du COVID-19 et de la détérioration des relations entre Séoul et Tokyo, les pourparlés entre les trois dirigeants n’avaient pas eu lieu depuis 2020.Mais la pandémie est terminée. Les relations Corée-Japon, elles, sont rétablies. Le gouvernement sud-coréen a donc redoublé d’efforts pour rétablir les relations diplomatiques trilatérales avant la fin de cette année. Ainsi, même si un véritable sommet n’aura sûrement pas lieu en 2023, la première rencontre des ministres des Affaires étrangères des trois pays après quatre ans et trois mois a été décisive : ils sont convenus de tenir ce tête-à-tête dès que possible. Cela laisse entendre que la diplomatie entre les trois leaders est entrée sur la voie de la restauration et de la normalisation.Cependant, la réalisation des pourparlers avec des résultats concrets dépendra en grande partie de l’attitude du partenaire chinois, dont la position diffère largement de ses consœurs. La raison : leur non-alignement concernant les questions relatives à la Corée du Nord.