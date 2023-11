Accélération des procédures pour un sommet tripartite Corée du Sud, Japon et Chine

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen, japonaise et chinois se sont entretenus hier à Busan en Corée du Sud, pour la première fois depuis quatre ans et trois mois. Ils ont alors convenu d'accélérer les préparations d’un sommet tripartite dans les délais les plus brefs et mutuellement convenables.La date n'a pas été fixée mais le début 2024 aurait été abordé comme le moment le plus opportun pour la réunion.Lors de la rencontre diplomatique Séoul - Tokyo qui a précédé la réunion tripartite, Yoko Kamikawa s'est dite navrée du verdict rendu jeudi dernier par la Haute cour de Séoul qui ordonnait au Japon de verser des dommages-intérêts demandés par les victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impérialiste japonaise durant la Seconde guerre mondiale. Pour la ministre, il s'agit d'une violation du droit international et de l'accord bilatéral.Park a alors indiqué que Séoul avait respecté l'accord de 2015 conclu avec l'archipel sur les wianbus, avant d'inviter son interlocutrice à participer au rétablissement de l'honneur et de la dignité des victimes sud-coréennes.Lors de la rencontre entre Séoul et Pékin qui s'est ensuivie, les discussions étaient majoritairement tournées vers l’actualité avec la Corée du Nord : d’abord sur le tir du satellite espion de cette dernière, puis sur la décision sud-coréenne de suspendre partiellement l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.A cette occasion, Park Jin a demandé au gouvernement chinois de jouer un rôle constructif dans le dossier nord-coréen, alors que Wang Yi a répondu que son pays souhaitait contribuer à la stabilité de la péninsule.