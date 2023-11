Démographie : chute du nombre de jeunes de plus de 2 millions en 20 ans

Photo : KBS News

Le nombre de jeunes a chuté de près de 2,6 millions ces vingt dernières années en Corée du Sud. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à vivre seuls et célibataires.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), le pays du Matin clair comptait 12,88 millions de jeunes entre 19 et 34 ans en 2000. Le chiffre est tombé à 10,21 millions en 2020. La proportion de jeunes adultes dans la population sud-coréenne est donc passée de 28 % à 20,4 % en vingt ans. Un total de 1,93 million de jeunes vivaient seuls en 2020, soit une personne sur cinq, contre 780 000 vingt ans plus tôt.Parmi ces derniers, 55,7 % ont répondu avoir fait ce choix en raison de leur travail. 23,6 % ont expliqué vouloir mener leur propre vie de manière indépendante, alors que 14,8 % ont déclaré que cette manière de vivre les aidait dans leurs études.En 2000, le pourcentage de personnes non-mariées dans la jeune génération s’élevait à 54 %. Cependant, cette part a continué de croître pour atteindre près de 82 % en 2020. L’âge moyen au mariage a lui aussi augmenté : 33,2 ans pour les hommes et 30,8 pour les femmes. La part des jeunes non mariés de 30 à 34 ans a elle presque triplé en vingt ans.D’après les données du Kostat, dans cette même catégorie d’âge, le pourcentage de diplômés était de 53 %. Et deux jeunes sud-coréens sur trois gagnent déjà leur vie. Une personne sur cinq a quitté sa ville natale, et, ce notamment en faveur de la région métropolitaine, ce qui explique aussi la forte concentration démographique autour de Séoul.