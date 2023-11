« Guerre Corée - Khitan » : une comédie historique crée la surprise

Photo : KBS News

La guerre Corée-Khitan, un drama historique de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, crée la surprise en devenant le sujet des conversations, alors même que cette série, loin d’être à la mode, ne présente aucun jeune acteur. Plusieurs comédiens de longue expérience et des technologies numériques de pointe ont toutefois permis à la comédie historique de représenter méticuleusement l’histoire de la Corée d’il y a mille ans.La bataille Guju contre les Khitans serait la meilleure partie de la série. Pour réaliser cette scène, où plusieurs dizaines de milliers de personnes se battent, un tournage a eu lieu dans un studio spécial en plein air avec une vingtaine d’acteurs. Puis, les technologies nommées « Digital Cloud » ont permis d’y ajouter une « foule numérique » en arrière-plan.Des chariots à bataille, qui permettaient de transporter et tirer des épées à feu de manière continue, ont aussi été réalisés grâce cette nouvelle technique. Kim Seung-jun, directeur du département des vidéos avec effets spéciaux à la KBS, a expliqué qu’une foule avait pu être réalisée grâce aux graphiques informatiques, et qu’une forteresse, qui n’existait pas réellement, rendait la scène plus vivante.La bataille d’Heunghwajin, où seuls 3 000 militaires de Goryeo ont battu 400 000 soldats khitans, a également été reproduite grâce aux technologies graphiques. Une guerre de forteresse a été recréée identique à l’époque. Kim Han-sol, le réalisateur de la série, a déclaré s’être beaucoup documenté sur le royaume de Goryeo et avoir même fait fabriquer et tirer d’anciens arcs coréens.