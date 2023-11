Accord militaire du 19 septembre : Pyongyang rejette la responsabilité d’annulation sur Séoul

Photo : YONHAP News

Pyongyang affirme que Séoul est responsable de l’annulation de l’accord militaire du 19 septembre 2018. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien nord-coréen Rodong Sinmun.Le régime de Kim Jong-un a critiqué son voisin du Sud, affirmant qu’après l’adoption de la « déclaration de Panmunjom » et de l’accord militaire en question, ce dernier avait porté atteinte à la paix et à la stabilité de la péninsule, notamment en suivant les Etats-Unis. Le royaume ermite a également qualifié d’actes « hostiles et dangereux » la mise en place des exercices militaires coréano-américains et la mobilisation d’actifs stratégiques nucléaires américains dans la péninsule.Pour rappel, à la suite du troisième tir d’un satellite espion du Nord, le Sud a partiellement suspendu l’accord militaire intercoréen. Le pays communiste a annoncé, de son côté, l’annulation de cet accord.Par ailleurs, le journal officiel du parti au pouvoir, a fait savoir que le taux de participation à ses élections locales pour les conseils régionaux des provinces, villes et comtés avait atteint hier 99,63 %.