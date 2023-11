Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo ont effectué hier un entraînement maritime au sud-est de l’île de Jeju.L’armée navale sud-coréenne a mobilisé le navire de tête de sa classe, le Sejong le Grand. La marine américaine a dépêché, de son côté, le porte-avions Carl Vinson, le destroyer lance-missiles Sterett et celui de classe Fletcher Kidd. Quant au Japon, le Kirisame, le quatrième navire des destroyers de classe Murasame, a participé à l’exercice.Kim Seong-pil, le capitaine du navire sud-coréen, a déclaré que, si les trois nations établissaient des plans d’entraînement tripartite et les élargissaient, elles pourraient mieux réagir aux menaces nord-coréennes.