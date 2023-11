Exposition universelle 2030 : jour-J pour Busan

Photo : YONHAP News

C'est aujourd'hui que le Bureau international des expositions (BIE) vote, lors de son assemblée générale au Palais des congrès à Paris, pour choisir la ville organisatrice de l’Exposition universelle 2030. Rappelons que trois villes sont lice : Busan en Corée du Sud, Ryad en Arabie saoudite et Rome en Italie.Les pays membres du BIE procéderont à un scrutin à bulletin secret après les dernières présentations des villes candidates, qui devraient commencer à 13h30 heure locale. Busan appellera en premier au soutien à sa candidature, suivi par Rome, puis par Ryad. Chaque ville disposera de 20 minutes pour convaincre le jury. S'ensuivront ensuite une pause, le processus d'identification des représentants des pays électeurs, et la distribution des machines à voter électroniques.Pour être élue au premier tour du vote, une ville candidate doit recueillir deux tiers des voix. Si aucune des trois villes n'y parvient, les deux villes arrivées en tête disputeront un second tour. La ville hôte sera ensuite élue à la majorité simple.Seuls les pays ayant versé leurs cotisations disposent de droit de vote. Parmi les 182 pays membres du BIE, 179 pourront donc y participer. Les noms des trois restants ne sont pas connus, mais il semblerait que l'un deux ne soit pas certain de pouvoir voter. Les deux autres seraient, quant à eux, dans l'impossibilité de le faire pour des raisons qui leur sont propres.Si le vote se déroule sans accroc, la ville qui accueillera l'Exposition universelle 2030 sera connue mardi 16h30 heure locale, soit mercredi vers 0h30 heure coréenne. Lors des élections précédentes, la ville hôte a toujours été élue dès le premier tour.