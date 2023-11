Busan 2030 : l’orateur du discours final reste secret

Photo : YONHAP News

Le nom de l'orateur de la présentation finale, juste avant le vote pour le site de l'Exposition 2030, est gardé secret. Le comité d'organisation de l'Expo de Busan n'a pas dévoilé l'identité du présentateur, même le jour du vote, et met tout en œuvre pour finaliser les derniers préparatifs.Différents intervenants étaient intervenus à la tribune au cours des quatre derniers discours, et pour la présentation finale de la ville de Busan, de nouveaux sont encore à attendre. Auparavant, le bureau présidentiel avait annoncé qu'une personnalité influente à l'échelle internationale était en charge de la préparation. Il est probable que Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, et Rah Seung-yun, ancienne porte-parole du comité de candidature pour les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, assument ce rôle.Nous savons d'ors et déjà que Ban est arrivé tôt hier matin à Paris, heure de Séoul, avant de participer à un déjeuner-séminaire avec des représentants des pays membres du Bureau International des Expositions (BIE). Son objectif était notamment de persuader certains pays africains de voter en faveur de la ville portuaire sud-coréenne.La dernière présentation mettra en lumière l'histoire de Busan et son statut actuel de deuxième ville de Corée du Sud. Elle racontera comment cette dernière a surmonté les cicatrices de la guerre et s'est développée rapidement dans le but de partager son savoir-faire avec le monde entier. Un haut responsable gouvernemental a également souligné que la volonté de Busan Expo de devenir un partenaire de coopération et de coexistence à l'échelle internationale sera aussi mise en avant.