Satellite espion nord-coréen : Pyongyang annonce avoir capturé des images de la Maison Blanche

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé ce mardi que son satellite espion « Malligyong-1 », lancé la semaine dernière, avait pris des photos de sites stratégiques aux Etats-Unis, dont la Maison Blanche et le Pentagone.Selon le Rodong Sinmun, Kim Jong-un a reçu, entre hier et ce matin, un briefing du Centre de contrôle général de l'Administration nationale des technologies aérospatiales (NATA), basé à Pyongyang. Le compte-rendu portait sur les dernières avancées de la mise en service du satellite de reconnaissance militaire, dont le lancement mardi dernier avait été annoncé comme un succès. A cette occasion, le leader nord-coréen aurait examiné de nouvelles images prises par ce dernier.A en croire le journal officiel du royaume ermite, le nouveau satellite nord-coréen aurait pris en photo, lundi vers 23h35, la base navale de Norfolk et le chantier naval de Newport News en Virginie aux Etats-Unis. A cette occasion, il aurait capturé des images de quatre porte-avions nucléaires de la marine américaine et d'un porte-avions britannique. Outre ces clichés, Kim aurait également visionné des images de la Maison Blanche, du Pentagone, de la ville de Rome en Italie ou encore de la base aérienne américaine d'Andersen à Guam.Le Centre de contrôle général de la NATA avait déjà rendu compte au dirigeant nord-coréen, les 22, 24 et 25 novembre derniers, des dernières informations concernant le nouveau satellite espion.