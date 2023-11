Suspension de l’accord du 19 septembre : Kim Tae-hyo annonce le rétablissement des postes de garde dans la DMZ

Photo : YONHAP News

A l'instar de Pyongyang, Séoul procédera au rétablissement des postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ), supprimés précédemment dans le cadre de l'accord militaire du 19 septembre 2018. C'est ce qu'a fait savoir lundi le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne. Pour rappel, l'armée du Sud avait annoncé hier, après vérifications, que la Corée du Nord installait actuellement des postes de surveillance et des batteries d'artillerie dans la DMZ, après sa rupture du pacte militaire bilatéral.Invité sur le plateau de l'émission « Newsline W » de la chaîne de télévision KBS, Kim Tae-hyo, le principal conseiller adjoint à la sécurité nationale, a déclaré qu'il était hors de question que la Corée du Sud reste les bras croisés pendant que le Nord la menace en rétablissant les postes de garde à sa frontière.Le haut responsable a également affirmé que l'armée sud-coréenne réagirait immédiatement, tout en restant calme, en exerçant son droit d'autodéfense. Il a rappelé que le régime de Kim Jong-un avait multiplié les violations de l'accord militaire intercoréen au cours des cinq dernières années. Il a également ajouté que, du côté de Séoul, la tenue d'une réunion du conseil des ministres ou toute autre procédure supplémentaire n'était plus nécessaire pour suspendre les effets du pacte.Kim Tae-hyo est également revenu sur le fait que les ministres des Affaires étrangères sud-coréen, japonaise et chinois, réunis dimanche à Séoul, n’étaient pas parvenus à programmer un sommet trilatéral avant la fin de l'année. Il a indiqué que, compte tenu du temps nécessaire pour l’organiser et élaborer de l'ordre du jour, cette rencontre pourrait avoir lieu en début ou au cours du premier semestre de l'année prochaine en Corée du Sud.