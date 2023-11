Météo : les températures restent fraîches ce mardi

Photo : YONHAP News

Le Jeolla du Sud s’est réveillé sous les nuages ce matin. Ces derniers devraient d’ailleurs s’étendre au reste de la côte ouest au cours de la journée. Les provinces de Gangwon et de Gyeongsang du Nord seront elles sous le soleil toute la journée.Les températures avant midi restaient très fraîches : négatives dans le quart nord-ouest du pays, elles restaient toutefois plus douces dans la moitié sud, allant de 1 à 10°C. Il faisait -2°C à Séoul, 1°C à Andong, et 7°C à Busan, qui attend impatiemment les résultats du vote pour désigner la ville hôte de l’Exposition universelle 2030. L’île méridionale de Jeju, quant à elle, approchait ce matin les 10°C.Cet après-midi, le mercure ne montera pas très haut dans la capitale, et plus généralement dans le quart nord-ouest du pays : il fera 3°C à Séoul et 4°C à Suwon. L’est de la péninsule, sous le soleil, verra également ses températures augmenter. Il fera 12°C à Busan, 10°C à Ulsan et Yeonsu, et 8°C à Gangneung.