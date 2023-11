Le département d’Etat américain critique le réarmement de la DMZ par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le déploiement de troupes et d'équipements militaires par la Corée du Nord dans la zone démilitarisée (DMZ) conduit à une augmentation des tensions militaires et des risques d'erreurs de jugement dans la péninsule coréenne. C'est ce qu'estime le département d'Etat américain. Cela fait suite à la décision de Pyongyang d'abandonner l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Dans une interview écrite accordée lundi à une presse sud-coréenne, son porte-parole a déclaré que Washington garderait un contact étroit et continu avec Séoul et veillerait à ce que ses alliés suivent le rythme.Il a également souligné que les Etats-Unis soutenaient les efforts visant à gérer et à apaiser les tensions militaires dans la péninsule coréenne et dans le monde, et ce par le biais de mesures de coordination militaire, de transparence et de réduction des risques.Washington a également fait savoir qu'elle étudierait minutieusement le récent lancement par Pyongyang d’un satellite de reconnaissance militaire, et quelle travaillerait en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires.Enfin, le porte-parole a déclaré dans l’interview que les USA surveillaient de près l'évolution des relations Corée du Nord-Russie en matière de transfert de technologies militaires. Il a souligné que le programme de développement spatial du régime de Kim Jong-un impactait non seulement la sécurité de la région, mais également celle du monde. Il a ensuite appelé tous les pays à mettre en œuvre et respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.