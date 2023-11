Black Friday : les sud-Coréens partent à la chasse aux bonnes affaires

Photo : YONHAP News

Les soldes du Black Friday ont débuté la semaine dernière aux Etats-Unis. En Corée du Sud aussi, les magasins ont profité de la période pour faire de grosses promotions.L’une des plus populaires plateformes de vente de vêtements, Musinsa, propose par exemple des articles soldés allant jusqu’à 80 %. Les visiteurs sur le site internet sont nombreux, puisque près de la moitié de ses marques partenaires participent à l’événement. Dans sa boutique hors ligne, les clients affluent pour profiter de belles ristournes même un après-midi de semaine. Song Chang-hoon, un client, a expliqué, satisfait, qu’il pouvait faire du shopping sans trop se soucier des prix durant cette période.Le premier jour des réductions, le chiffre d’affaires du commerce a bondi de 40 % par rapport à l’an dernier. Selon l’un des responsables de l’enseigne, les particuliers souhaitant consommer de manières plus économique et responsable ont été séduits par ces offres et prix cassés. De manière générale, les meilleures offres sont surtout sur internet. Un autre site de vente en ligne a vu ses revenus augmenter de 20 %, comparé à sa dernière promotion.Alors que l’économie est en repli et que l’inflation se poursuit, les entreprises tentent de faire ouvrir leur porte-monnaie aux consommateurs en cassant les prix. Pourtant, des experts estiment que les remises ne peuvent pas être une solution à long terme. D’après Sung Tae-yoon, professeur en économie de l’université de Yonsei, le problème fondamental reste la hausse des cours. Si ce dernier ne se résout pas, ces événements n’auront, sous peu, plus d’effet. Le marché, quant à lui, espère tout de même que les soldes raviveront le moral des clients.