JSA : les soldats nord-coréens sont armés

Photo : YONHAP News

Il s’est avéré que les soldats nord-coréens travaillant dans la zone commune de sécurité (JSA) de Panmunjom, le village de la trêve à la frontière des deux Corées, sont équipés de pistolets. Cela démontre que Pyongyang a également renoncé au désarmement de la JSA, qui était pourtant stipulé dans l’accord militaire intercoréen du 19 septembre.Selon des sources bien informées de Séoul et de Washington, les gardiens nord-coréens sont armés depuis la fin de la semaine dernière. Les militaires sud-coréens n’ont toujours pas d’armes sur eux, mais il est possible qu’ils suivent la démarche nord-coréenne. Le Commandement des Nations unies (UNC) envisage des mesures de réponse tout en restant attentif au mouvement de l’armée nord-coréenne.A la suite du tir du satellite espion du royaume ermite, le gouvernement sud-coréen avait suspendu la clause sur l'instauration d’un espace interdit de vol près de la zone démilitarisée (DMZ). Aussitôt le lendemain, la Corée du Nord a annoncé la rupture de l’accord. Dès le 24 novembre, elle a alors envoyé des militaires pour restaurer les postes de garde et installer des positions militaires dans la DMZ. Des armes lourdes y ont aussi été introduites.