Expo 2030 : le jour tant attendu du vote pour la ville hôte, après les derniers discours

C'est aujourd'hui que sera finalement décidé le lieu de l'Exposition universelle de 2030, avec Busan, Riyad et Rome en compétition. Le résultat sera révélé ce soir, à l'heure de Séoul, par un vote électronique anonyme, juste après la présentation finale de chaque candidat.À Paris, où se déroule l'Assemblée générale du Bureau International des Expositions (BIE), les tensions sont palpables à l'approche du moment crucial où la ville d'accueil de l'exposition sera décidée. La Corée du Sud a travaillé ardemment pour promouvoir sa candidature jusqu'à la dernière minute, que ce soit au Centre culturel coréen en France ou dans des lieux emblématiques autour de la Seine.Les deux autres pays en lice, l'Arabie Saoudite et l'Italie, attendent également avec impatience la dernière étape, la présentation finale, après avoir mené différentes activités de négociation.L'Assemblée générale du BIE commence à 13h30, heure de Paris, aujourd'hui et à 21h30, heure de Séoul. Les présentations finales dureront 20 minutes chacune dans l'ordre de Busan, Rome et Riyad. Ensuite, une pause d'environ 20 minutes sera accordée, la salle de l'assemblée générale restera vide pendant ce temps.Vers 15h, heure de Paris et vers 23h, heure de Séoul, les représentants des 182 pays membres entreront dans la salle pour prendre leur décision finale. Le vote se déroulera par voie électronique anonyme. Si un candidat obtient plus des deux tiers des voix dès le premier tour, il remporte la victoire. Sinon, les deux villes arrivées en tête passeront à un second tour de scrutin.En fonction des résultats de ce vote, le lieu de l'Exposition universelle de 2030 sera annoncé vers minuit heure coréenne, à moins d'éventuelles complications.