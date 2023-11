Everland dévoile le journal de puériculture des pandas

Photo : YONHAP News

Qui ne connaît pas en Corée du Sud Fu Bao, le panda géant qui vit à Everland ? Pour tous les fans de « la princesse Fu », le parc d’attraction à Yongin a préparé un événement permettant de tout connaître sur elle.A partir du 2 décembre et ce pendant deux semaines, tous les samedis et dimanches, des talk-concerts en présence de ses principaux soigneurs vont être organisés une fois par jour. Pendant 30 mn, Kang Chul-won - plus connu sous le nom « le grand-père de Fu Bao » - et ses collègues vont monter sur scène pour raconter comment l’animal est venu au monde en 2020, comme il a grandi, et comment il vit actuellement avec ses parents venus de Chine et ses petites soeurs jumelles nées en Corée du Sud. Une séance de questions-réponses et de photos seront également proposées aux spectateurs.La demande de participation se fait dès aujourd’hui sur l’application mobile du parc. Quant au billet d’entrée, il coûte 5 000 wons, soit 3,5 euros.