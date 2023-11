Expo 2030 : le Premier ministre et le maire de Busan expriment leurs regrets

Photo : YONHAP News

Malgré tous les efforts du gouvernement et des milieux d'affaires, et le fort soutien du public, Busan a échoué à décrocher l'organisation de l'Exposition universelle 2030. La deuxième ville sud-coréenne a été devancée par la capitale saoudienne Riyad lors du vote, organisé mardi à Paris, lors de l'assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE).Après l'annonce des résultats, le Premier ministre sud-coréen a déclaré ressentir une lourde responsabilité dans cet échec. Han Duck-soo a exprimé ses regrets en affirmant : « Je suis profondément désolé de ne pas avoir été à la hauteur des attentes et du soutien des sud-Coréens ». Il a toutefois remercié les entreprises, les responsables gouvernementaux, les citoyens de Busan et les parlementaires qui avaient fortement soutenu la candidature de la ville portuaire du sud-est du pays.Le maire de Busan, Park Heong-joon, s'est également montré désolé des résultats. Il a cependant affirmé que la formidable compétitivité et le potentiel de sa ville avaient, grâce à cet événement, pu être reconnus par le monde entier. Toiut cela avant d'ajouter qu'il examinerait la possibilité d'une nouvelle candidature à l'organisation de l'Exposition universelle 2035. Positif, il a affirmé que Busan continuerait à relever le défi d’un avenir meilleur pour l'humanité.