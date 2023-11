Météo : attention au verglas

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le temps sera nuageux et gris, un peu comme nos cœurs après la défaite de Busan l’élection de la ville hôte de l’Expo 2030. Des averses sont également à prévoir par intermittence.Au lever du soleil, il y a même eu de la neige par endroits, notamment sur la côte ouest. D’après Météo Corée, on pourrait s’attendre, cet après-midi, à environ 1cm de flocons dans les provinces de Chungcheong du Nord et de Jeolla du Nord.Côté mercures, ce matin, elle restaient négatives dans le quart nord-ouest du pays, avec -5°C à Chuncheon, -3 à Séoul et Suwon, et -2°C à Cheongju et Daejeon. Il faisait plus doux dans le sud, même si les températures tendaient vers 0°C : 3°C à Busan et 2°C à Gwangju.Cet après-midi, le ciel se dégagera à peine dans le sud-est de la péninsule, où le mercure avoisinera les 10°C. De manière générale, les températures varieront entre 3°C à Séoul, le minimum, et 16 sur l’île méridionale de Jeju, le maximum.Les prévisions météorologiques annoncent du verglas sur les routes dans les prochains jours, il faudra donc être prudent d’autant plus que des vents forts souffleront sur tout le territoire.