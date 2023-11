Indice BSI : les entrepreneurs restent pessimistes

Photo : YONHAP News

L’indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) a été maintenu à 70 en novembre comme le mois précédent. Pour rappel, un indice inférieur à 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Selon l’enquête mensuelle publiée ce matin par la Banque de Corée (BOK), le secteur manufacturier a affiché 70 points, en hausse d’un point sur un mois. Celui de l’électronique, de l’audiovisuel et des équipements de communication a lui vu son chiffre bondir de 13 points, en raison de fortes attentes à propos du rétablissement des prix des semi-conducteurs et de la hausse de la demande.En revanche, la stagnation du marché chinois dans le domaine de la construction et la faiblesse du yen japonais ont fait chuter le chiffre du secteur des métaux de première fusion de 13 points. L’industrie automobile a vu elle aussi son indice diminuer de quatre points du fait du recul de la demande.L’industrie non manufacturière a marqué, quant à elle, un score de 69, en repli de deux points en glissement mensuel. Par secteur, les ventes en gros et au détail se sont affaissées de cinq points à cause du ralentissement économique. Le domaine de la construction a décru de trois points en raison de l’augmentation des prix des matières premières et de la baisse des carnets de commande.Le BSI devrait stagner aux alentours de 70 le mois prochain. Selon les prévisions, le secteur manufacturier devrait reculer d’un point à 68, et celui non manufacturier devrait croître légèrement pour atteindre 71.