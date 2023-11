Corée du Nord : la fermeture des missions diplomatiques à l’étranger se poursuit

Photo : YONHAP News

Pyongyang s’isole de plus en plus en fermant ses missions diplomatiques au Bangladesh et en République démocratique du Congo (RDC). Ce n’est pas la première fois cette année que cela se produit puisque ses diplomates avaient précédemment quitté l’Ouganda, l’Angola, l’Espagne et le Népal.Le Daily Star, un journal anglophone publié au Bangladesh, a en effet rapporté aujourd’hui que l’ambassade nord-coréenne a mis la clef sous la porte le 20 novembre dernier. Selon un haut responsable du ministère bangladais des Affaires étrangères, cette fermeture n’affectera pourtant pas les relations diplomatiques que les deux pays ont établies depuis 1973.Hier, en citant le porte-parole du ministère congolais des Affaires étrangères, NK News, un média américain spécialisé dans l’actualité nord-coréenne, avait fait savoir que l’ambassade de Corée du Nord en RDC allait être fermée. L’officiel n’a, cependant, pas mentionné les raisons de ce départ. Depuis 1964, Pyongyang et Kinshasha maintenaient des relations étroites : par exemple, les nord-Coréens avaient participé à l’industrie des mines d’or dans le pays africain et ils y avaient aussi vendu des armes.Bien que le régime de Kim Jong-un prétend que la baisse du nombre de ses missions diplomatiques n’est liée qu’aux mutations mondiales et à la politique étrangère, à Séoul on pense plutôt que cette décision est inévitable, notamment en raison des sanctions internationales envers le royaume ermite.