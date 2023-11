Enseignement public : apparition de robots professeurs d’anglais

Photo : YONHAP News

Le rectorat de Séoul a décidé de mobiliser, à titre expérimental, des robots professeurs pour renforcer l’apprentissage de l’anglais au sein des établissements publics à partir de la grande rentrée scolaire de mars prochain.Au total, cinq écoles primaires et collèges de la capitale recevront chacun un enseignant robot de conversation dans la langue de Shakespeare. Ce dernier est développé par le rectorat de Séoul, en coopération avec une entreprise privée et ressemble au robot serveur que l’on peut apercevoir dans les restaurants. Doté d’une intelligence artificielle (IA), il peut discuter en anglais avec les élèves, et, jouant le rôle d’assistant scolaire, peut corriger leur prononciation et donner des cours adaptés au niveau d’apprentissage de chacun.En parallèle, des chatbot et des applications spécifiques à la compréhension et à l’expression orale seront également mobilisées à partir de mars 2024. Ce dispositif concernera trois écoles élémentaires et collèges.D’ailleurs, la municipalité élargira les cours internationaux à distance, afin de permettre aux enfants et adolescents d’échanger avec des amis étrangers. Ce programme couvrira progressivement l’ensemble des collégiens de première année, et pourra être étendu d’ici trois ans aux élèves du primaire et du secondaire qui souhaiteraient tenter l’expérience.