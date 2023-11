Yoon Suk-yeol : la paix réalisée par la bonne volonté de l’autre n’est qu’une rêverie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dénoncé hier le développement d’armes nucléaires et balistiques par la Corée du Nord. C’était lors d’une réunion du Conseil consultatif sur la démocratie, la paix et la réunification. Cela faisait six ans qu’elle ne s’était pas tenue en présentiel en raison, entre autres, du COVID-19.Yoon Suk-yeol a critiqué sévèrement la politique de développement d’armement militaire de Pyongyang, qui n’est selon lui qu’une solution pour Kim Jong-un de maintenir son régime dictatorial. Il a insisté sur le fait que le royaume ermite a pour objectif l’anéantissement, par technologie nucléaire, de la sécurité et des alliances internationales de sa voisine du Sud. Le chef de l’Etat a affirmé qu’une paix établie par la bonne volonté de l’autre n’était qu’une rêverie. La véritable paix doit être réalisée, toujours d’après lui, par une force puissante et une ferme volonté de se protéger.Quant au non-respect des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, Yoon a indiqué que, sans amélioration de la situation, une réunification par la démocratie et la paix ne serait pas facile à accomplir. Avant d’ajouter que si cette dernière se réalisait, cela ne concernait pas seulement la Corée du Sud, mais le monde entier. Il a poursuivi en déclarant que Séoul renforcerait sa coopération avec la communauté internationale à ce sujet.Par ailleurs, le chef de l’Etat a appelé, le même jour, à adopter les lois liées à la vie de ses concitoyens durant le conseil des ministres. Il a notamment demandé au Parlement de traiter rapidement la loi sur les normes de travail, qui porte sur les sanctions en cas de retard de paiement de salaire. Il a aussi ordonné d’examiner les origines de la récente panne du réseau informatique administratif.