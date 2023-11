Photo : YONHAP News

Le Kosdaq a progressé de 0,76 % hier et continue aujourd’hui sur sa lancée. L’indice des valeurs technologiques de la Bourse de Séoul augmente de 0,73 % et termine la journée à 822,44 points. Cependant, le Kospi, celui de référence, perd 0,08 % et clôture ce mercredi à 2 519,81.Sur le marché des changes, le dollar américain a chuté pour la troisième journée consécutive, s'échangeant à 1 289,60 wons, soit 4,10 wons de moins que mardi à la fermeture des bureaux.