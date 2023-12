Remaniement du cabinet ministériel et du bureau présidentiel attendu la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Lors d'une réunion du conseil des ministres tenues mardi, Yoon Suk-yeol a annoncé que certains membres du conseil partiraient dès la semaine prochaine. Il a ajouté qu'il s'agissait des ministres appelés par le parti, laissant entendre qu'ils s'en iraient pour se présenter aux élections législatives prévues en avril 2024. Il devrait ainsi procéder à un remaniement du cabinet ministériel et du bureau présidentiel dans la foulée.Le Président de la République envisagerait de remplacer notamment le vice-Premier ministre à l'Economie Choo Kyung-ho, le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports Won Hee-ryong et le ministre des Patriotes et des Anciens Combattants Park Min-shik. Certains évoquent aussi le départ éventuel du ministre des Affaires étrangères Park Jin et du ministre de la Justice Han Dong-hoon. La vérification des candidatures des successeurs potentiels serait, quant à elle dans sa phase finale.Un remaniement du Bureau présidentiel de Yongsan est également attendu. Selon certaines sources, Yoon devrait garder le chef de cabinet présidentiel Kim Dae-ki et le premier secrétaire à la planification politique Lee Kwan-sup, mais remplacer tous les autres secrétaires en chef.La nouvelle composition du cabinet ministériel et du bureau présidentiel devrait être annoncée dans le courant de la semaine prochaine avant le départ de Yoon pour les Pays-Bas. Au programme, une visite d'Etat, prévu pour la deuxième semaine de décembre.