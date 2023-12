BOK : gel du taux directeur pour la 7e fois d’affilée

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé de maintenir son taux directeur à 3,5 % pour la 7e fois consécutive. Cette résolution a été prise lors de la réunion de son comité de politique monétaire, tenue ce matin.Ce gel s'explique par le dilemme auquel est confrontée l'économie sud-coréenne actuellement. D'une part, les signes de reprise ne sont pas encore évidents. D'autre part, l'endettement des ménages et des entreprises continue de progresser.En effet, la banque centrale sud-coréenne avait maintenu sa prévision de croissance du pays pour cette année à 1,4 % et abaissé les perspectives pour 2024 de 2,2 % à 2,1 %. En outre, le mois dernier, les indicateurs de la production, de la consommation et de l'investissement ont tous reculé. Par ailleurs, l'hypothèse d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) est pour l'instant écartée. Autant de facteurs qui dissuadent la BOK à procéder à une augmentation de son taux directeur.Mais parallèlement, en cas de baisse du taux, l'économie sud-coréenne pourrait être confrontée à une envolée des dettes des ménages et des entreprises et à une fuite des capitaux étrangers. Qui plus est, dans le sillage du conflit entre Israël et le Hamas, les prix du pétrole risquent d’augmenter, ravivant les pressions inflationnistes. D'ailleurs, la BOK a annoncé ce jeudi une nouvelle prévision d’augmentation du taux d'inflation des prix à la consommation pour 2024, établie à 2,6 % contre 2,4 % précédemment.