Météo : températures en chute libre pour ce dernier jour de novembre

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il faudra vous couvrir. La température matinale, notamment dans les régions intérieures de Gyeonggi et de Gangwon, avoisine les -10°C et est beaucoup plus froide qu'hier. Au réveil, il faisait – 8°C dans la capitale et -1°C dans la deuxième ville du pays, Busan. Le ciel sera quant à lui découvert sur une grande partie de la péninsule, mais des nuages sont à prévoir dans la province du Jeolla.Cet après-midi, la dynamique météorologique ne s’inversera pas. Au contraire, les régions couvertes du matin le resteront, et verront même quelques flocons de neige tomber. L’île méridionale de Jeju restera quant à elle sous la grisaille, avec un mercure grimpant jusqu’à 10°C. Il fera 0°C à Séoul, 4 à Mokpo et Daegu et 5°C à Gangneung.Attention ! Tout au long de la journée, les vents forts et froids vont persister sur l’ensemble du territoire ce qui rendra les températures perçues encore plus basses.