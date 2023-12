Renouvellement du bureau présidentiel

Photo : KBS News

Yoon Suk-yeol a procédé à un grand remaniement du bureau présidentiel. Tout d’abord, il a créé une nouvelle direction : le département des politiques. Il a nommé à sa tête Lee Kwan-sup, le premier secrétaire à la planification politique actuel. La secrétaire aux relations publiques Kim Eun-hye a expliqué que ce remaniement vise à renforcer la discussion avec le gouvernement et les partis. Les objectifs : accélérer la mise en œuvre des politiques et mieux comprendre les attentes des citoyens en examinant de plus près les dispositifs économiques.Le cabinet présidentiel se divise désormais en trois parties avec le secrétariat et le département de la sécurité nationale. Le chef du département des politiques aura sous sa tutelle la division du secrétaire aux affaires économiques, celle du secrétaire à la politique sociale, ainsi que celle du secrétaire à la science et la technologie qui sera fondée, au plus tard, au début de l’année prochaine.Le chef de l’Etat a également renouvelé tous ses conseillers présidentiels. Le poste de conseiller aux affaires politiques a été attribué à Han Oh-seop, directeur chargé du suivi des affaires de l'État, tandis que le porte-parole Lee Do-woon a été promu aux relations publiques. Hwang Sang-moo, ancien présentateur de la KBS a été choisi pour le conseiller à l'agenda civil et social.Les élections législatives approchant à grands pas, la nomination de nouveaux ministres ne devrait pas tarder non plus. La dernière vérification étant en cours, la nouvelle composition gouvernementale sera certainement déterminée courant de la semaine prochaine. Mais il est toujours possible que la désignation de certains ministres soit ajournée après la visite de Yoon au Pays-Bas les 12 et 13 décembre.