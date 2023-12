Séoul : prédiction difficile quant à un potentiel dialogue Pyongyang-Washington

Photo : KBS News

Suite au discours récent de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jung-un, le ministère sud-coréen de la Réunification a affirmé qu’il était difficile d’estimer la probabilité d’un dialogue effectif entre Pyongyang et Washington. Un de ses responsables a indiqué ce matin qu’il ne fallait pas accorder trop de sens à chaque mot prononcé par cette dernière.Pour rappel, la numéro deux du régime nord-coréen a déclaré que tant que la souveraineté du pays fait l'objet de négociations, la Corée du nord ne s'assoirait jamais face à face avec les Etats-Unis. Avant d’ajouter que Pyongyang doit se préparer à la fois pour le dialogue et l’affrontement.Selon l'officiel du gouvernement, Kim s’est toujours exprimé sur les enjeux cruciaux du royaume ermite et son allocution s’inscrit dans cette continuité. Il a ensuite expliqué que Pyongyang devrait réfléchir à ce qui serait le plus bénéfique pour son avenir et ses habitants, et l’a exhorté à abandonner la provocation pour prendre le chemin de la discussion et de la coopération.Par ailleurs, le ministère a exprimé son regret sur le fait que le Nord poursuive ses menaces militaires, tout cela sous prétexte de l’annulation légitime par le Sud de certaines clauses de l’accord militaire du 19 septembre et de ses exercices militaires conjoints à des fins défensives.