Community Chest of Korea : lancement de la saison des dons pour les associations

Photo : YONHAP News

Sur la place de Gwanghwamun à Séoul sera érigée le 1er décembre la « Tour thermomètre de l’amour », symbole des actions menées par l’association caritative Community Chest of Korea, durant les hivers froids de la péninsule coréenne.Pendant deux mois, la campagne « Espoir 2024 » aura pour mission d’atteindre l’objectif de 434,9 milliards de wons de dons, environ 326 millions d’euros, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à l'objectif de l'année précédente. Selon l’association, ce montant serait atteignable car il a été fixé en tenant compte des caractéristiques de la société coréenne : plus l’économie devient difficile, plus la communauté se serre les coudes.Cette année, l’association a décidé de reverser l’argent récolté à quatre domaines d'actions différents : la réponse aux nouveaux problèmes sociaux, la vie quotidienne sûre, les services sociaux et enfin, l'éducation et le renforcement des capacités d'autonomie.Les dons peuvent être effectués de deux façons. L’association propose d’abord aux passants d’acheter des gants, créés dans le cadre d’un concours de design. Ainsi, ils sauveront du froid les personnes dans le besoin mais sauveront également du froid leurs mains.Sinon, les dons directs sont possibles, notamment via les applications de paiement en ligne ou directement sur le site de l’association.Parallèlement, la cérémonie de clôture de la Marmite de charité de l’Armée du Salut a lieu au terrain de jeu de la place Gwanghwamun aujourd’hui à 18 heures. Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, sera d’ailleurs présent pour annoncer le début de la collecte de fonds et faire un don d'argent. La cagnotte caritative de l'Armée du Salut, née en Angleterre dans les années 1800 collecte des fonds chaque année depuis 1928 en Corée du Sud.