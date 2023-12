Photo : YONHAP News

L'indice de référence de la Bourse de Séoul, le KOSPI, augmente ce jeudi de 0,61 % pour terminer la séance à 2 535,29 points. La salle des marchés automatisée du KOSDAQ a, pour sa part, clôturé à 831,68 points, soit 1,12 % de plus que mercredi.Sur le marché des changes, un dollar américain s’est échangé à 1 290 wons, soit 0,4 won de plus que la veille.