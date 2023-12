Le chef de la Diplomatie reçoit la Haut-Commissaire adjointe du HCR et l’acteur Jung Woo-sung

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin a reçu, hier, la Haut-Commissaire adjointe des Nations unies pour les réfugiés Kelly Clements, ainsi que l’acteur Jung Woo-sung, ambassadeur de bonne volonté du HCR. Ensemble, ils ont discuté des tendances mondiales en matière de réfugiés et des moyens pour renforcer la coopération bilatérale.Tout en saluant le leadership de l’agence onusienne, le chef de la Diplomatie a promis que la Corée du Sud soutiendra ses efforts afin de résoudre les problèmes des réfugiés et ce en tant que pays responsable au sein de la communauté internationale. Son interlocutrice l’a alors remercié et espéré que Séoul apporte une contribution significative lors du 2e Forum mondial sur les réfugiés, prévu du 13 au 15 décembre à Genève.Enfin, le ministre Park a souhaité que les habitants du pays du Matin clair s’intéressent davantage au problème des réfugiés, notamment grâce aux efforts continus de Jung.