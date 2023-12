Yoo Sung-jun remporte son procès sur la délivrance de visa

Photo : YONHAP News

Le chanteur Yoo Seung-jun, qui avait acquis la citoyenneté américaine pour échapper au service militaire et s'était vu refuser l'entrée en Corée du Sud, a fini par remporter hier son procès sur la délivrance de visa.C’est à partir de 2015 que la star également appelé Steve Yoo a tenté de revenir à Séoul, mais le consulat général de Los Angeles a continué à refuser de lui délivrer une autorisation d’entrée sur le territoire sud-coréen. Mais, à la suite de son procès en appel, la Cour suprême a décidé d’annuler cette disposition. Cela veut donc dire que si l’ancienne vedette des années 90 demande à nouveau un permis d’entrée, le gouvernement devra reconsidérer sa décision.Ainsi, si Yoo obtient un visa, il pourra revenir après 21 ans dans son pays d’origine où il avait connu un grand succès avec des titres comme « Nanana », « Night mare » ou encore « Wish You Can Find ».