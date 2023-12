Yoon Suk-yeol va effectuer du 11 au 14 décembre une visite d’Etat aux Pays-Bas

Photo : YONHAP News

Le président de la République va effectuer une visite d’Etat aux Pays-Bas du 11 au 14 décembre, accompagné de son épouse Kim Keon-hee. Cela fait suite à une invitation du roi néerlandais Willem-Alexander. Notons qu’il s’agit de la première visite d’Etat d’un numéro un sud-coréen dans ce pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1961.Les Pays-Bas sont un allié historique de la Corée du Sud. Un peu d’Histoire. Ils ont tout d’abord envoyé plus de 5 000 soldats pendant la guerre de Corée. Aujourd’hui, parmi les pays membres de l’Union européenne, c’est le premier grand investisseur au pays du Matin clair, et le deuxième partenaire commercial, après l'Allemagne.Les Yoon arriveront à Amsterdam le 11 décembre et participeront à un dîner avec la communauté sud-coréenne locale. Le lendemain, premier jour officiel, le chef de l’Etat assistera à une cérémonie officielle de bienvenue, organisée par le roi et la reine des Pays-Bas avant de visiter, en compagnie du monarque, le siège de l’équipementier de semi-conducteur néerlandais ASML, située à Veldhoven. Ils discuteront ensemble du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et de l’innovation technologique. Puis, le soir, un banquet d’Etat au palais royal d'Amsterdam sera au programme.Le deuxième jour officiel, le dirigeant sud-coréen se rendra à La Haye, siège du gouvernement néerlandais, pour une réunion conjointe avec les présidents de la Première Chambre des Etats généraux et de la Chambre des représentants. Ensuite, il s’entretiendra individuellement avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Une visite au mémorial de Yi Jun, combattant pour l'indépendance de la Corée, est également prévue.Le 13 décembre, le couple présidentiel sud-coréen invitera le roi et la reine néerlandais à un spectacle culturel de remerciement, avant de repartir pour Séoul le lendemain.