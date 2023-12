Météo : un 1er décembre froid mais ensoleillé

Photo : YONHAP News

En ce premier jour de décembre, la Corée du Sud baigne dans le soleil à l’exception de l’île méridionale de Jeju, toujours sous les nuages gris. Concernant le mercure, il ne monte ce matin pas haut : il fait -5°C à Séoul, -1 à Busan, 0 dans la province de Jeolla et jusqu’à –9°C à Chuncheon, dans le nord-est du pays.Cet après-midi, la grisaille de Jeju se dirigera vers le nord jusqu’à Daejeon, englobant toute la partie sud-ouest de la péninsule. Côté températures, il fera 5°C dans la capitale, 6 à Gangneung et plus généralement sur toute la côte ouest. Jeju, où le soleil aura pointé le bout de son nez, profitera encore d’un mercure plus doux atteignant les 11°C.Concernant les prévisions de Météo-Corée pour le week-end, il faut s’attendre à un samedi nuageux dans les terres, avec des températures qui varieront de -5 à 6°C le matin, et de 5 à 13°C l’après-midi. Dimanche, elles seront similaires à celles des derniers jours, avec un temps qui restera au beau. Le matin, il faudra s’attendre à un mercure compris entre -5°C dans la capitale, et 8°C, dans le sud de la péninsule. L’après-midi, il variera suivant les régions entre 5 et 15°C.