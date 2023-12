Photo : YONHAP News

Le diplomate américain « légendaire » Henry Kissinger, s'est éteint, mercredi, à sa résidence située dans l'Etat du Connecticut. Il avait 100 ans. Le chef de l’Etat sud-coréen a présenté, ce matin, ses condoléances.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a déclaré qu’avaient été appréciés les efforts et la dévotion du défunt pour la paix et la liberté du monde. Avant d’ajouter qu’il était considéré comme le grand inventeur de la diplomatie américaine et spécialiste de la politique internationale. Le président a ensuite souhaité qu’il repose en paix.