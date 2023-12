Exportations : hausse de 7,8 % en novembre

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont atteint 55,8 milliards de dollars le mois dernier. Selon les données publiées par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources, il s’agit d’une augmentation de 7,8 % en glissement annuel. A noter que c’est le chiffre le plus important depuis juillet 2022. Les ventes à l’étranger sont, en effet, reparties à la hausse depuis octobre dernier.Parmi les 15 articles clefs considérés, 12 ont enregistré un accroissement. Notamment, les semi-conducteurs, le plus grand fleuron de la Corée du Sud, ont bondi de 12,9 % pour s’élever à 9,5 milliards de dollars. Ils ont repris la courbe ascendante pour la première fois depuis seize mois.Quant aux importations, elles ont reculé de 11,6 % avec 52 milliards de dollars. La balance commerciale a ainsi affiché 3,8 milliards de dollars d'excédents. C’est le sixième mois consécutif que le solde est positif.