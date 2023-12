Electricité : la demande pourrait atteindre son pic cet hiver

Photo : YONHAP News

Cet hiver, la demande d’électricité devrait atteindre un record. Le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources a annoncé ce matin les perspectives sur l’approvisionnement en électricité et les dispositifs mis en place.Selon Bang Moon-kyu, la demande d’électricité maximale de janvier aura lieu au cours de sa troisième semaine et sera comprise entre 91,3 et 97,2 GW. En hiver dernier, ce chiffre a atteint 94,5 GW, mais il peut encore augmenter si la vague de froid venue du pôle Nord arrive alors que la neige reste accumulée.La capacité d’alimentation électrique de cette période sera de 105,9 GW, mais si la demande explose, la capacité de réserve risque de baisser jusqu’à 8,7 GW.Dans cette situation, le ministère prévoit de produire au maximum 7,7 GW supplémentaires en accroissant la puissance des générateurs et en recourant aux ressources de réponse à la demande. Ce n’est pas tout. Les réacteurs nucléaires Shin-Hanul n°2 et Samcheok Blue n°1 seront exploités à titre d’essai.Bang a indiqué se préparer sérieusement à toute éventualité afin de prévenir des perturbations dans la vie quotidienne des citoyens et les activités industrielles. Il a également incité les établissements concernés à poursuivre le contrôle de la sécurité des équipements et la gestion de l’approvisionnement en carburant, ainsi qu’à réduire leur consommation d’énergie.