Satellite de reconnaissance sud-coréen : le lanceur « Falcon 9 » est érigé

Photo : YONHAP News

Le premier satellite de reconnaissance sud-coréen sera lancé dans la nuit de vendredi à samedi, heure de Séoul, depuis la base aérienne américaine de Vandenberg, en Californie. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, Falcon 9, la fusée de la société américaine SpaceX, a été érigée verticalement sur la rampe de lancement et les derniers contrôles sont en cours.SpaceX a annoncé que le décollage était prévu samedi à 3h19, heure coréenne, ou vendredi 10h19 heure locale, et qu’un direct sur le réseau social X commencera 15 minutes avant pour diffuser l’événement.Ce tir fait partie du projet 425 de l’armée sud-coréenne, visant à surveiller les principaux points stratégiques de la Corée du Nord. Dans le cadre de cette initiative, le ministère prévoit de mettre en orbite cinq satellites militaires de tailles moyenne à grande, tous d'à peu près 800 kg. Quatre seront dotés de radar à synthèse d'ouverture (RSO) et un des équipements de matériaux électro-optiques et infrarouges. Le deuxième engin qui est de type RSO sera lancé l’année prochaine.