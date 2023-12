Yoon exerce son droit de véto sur la loi de « l’enveloppe jaune » ainsi que sur les trois lois sur l’audiovisuel

Photo : YONHAP News

Le président de la République vient d’exercer son droit de véto sur l’amendement de la loi sur les syndicats, appelée loi de « l’enveloppe jaune », et sur les trois lois sur la radiodiffusion. Ces derniers, rappelons-le, ont été adoptés le 9 novembre à l’initiative du Minjoo, la première formation d’opposition.Plus tôt dans la journée, en soulignant que le contenu de la première allait à l’encontre des principes de la Constitution et que les autres compromettraient l'indépendance et la neutralité de la radiodiffusion publique, le Premier ministre Han Duck-soo avait proposé au chef d’Etat de mettre en application le droit dont il dispose. Et ça y est, Yoon l’a exercé pour la troisième fois depuis sa prise de fonction.L’opposition devra repartir à zéro, et obtenir plus des deux tiers des votes des membres présents de l’Assemblée nationale pour adopter à nouveau ces projets de loi.