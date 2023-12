La Corée du Sud réussit le lancement de son premier satellite de reconnaissance militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a célébré le succès du lancement de son tout premier satellite de reconnaissance militaire ce samedi. Le puissant décollage du projectile a été marqué par une émission de fumée blanche, s'élevant dans le ciel, propulsé par le lanceur Falcon 9 de SpaceX.Le lancement spectaculaire a eu lieu à 3h19, heure de Séoul, depuis la base spatiale de Vandenberg aux États-Unis. Le Falcon 9 a accompli sa mission avec brio, séparant la première partie du propulseur avant d'entrer avec succès en orbite seulement 14 minutes après le décollage.Joseph Bean, un résident de la région, a partagé son émerveillement en décrivant ce spectacle comme incroyable. Il a également souligné l'importance de cet événement pour l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (le KARI).Environ une heure après le lancement, une communication a été établie avec la station de base de l’appareil en Europe du Nord.Le satellite de reconnaissance militaire sud-coréen, fruit du travail acharné du KARI, de l'Institut national de recherche scientifique et d'entreprises nationales, a été entièrement conçu et assemblé grâce à des technologies sud-coréennes.Environ 60 à 70 % des composants proviennent de la production nationale, illustrant le niveau élevé d'indépendance technologique atteint par le pays. Ce projet d'envergure a été planifié et mis en œuvre sur une période de six ans.Premier du genre pour le pays du Matin clair, il est équipé de caméras d'imagerie électro-optique (EO) à ultra haute résolution et infrarouge (IR). Ces technologies satellitaires, acquises au fil de trente années de recherches, permettent d’identifier des objets de 30 centimètres, à des centaines de kilomètres au-dessus du sol.Les autorités militaires sud-coréennes ont souligné l'importance stratégique de ce satellite, expliquant qu'il offre la capacité de surveiller de manière indépendante les menaces majeures émanant de la Corée du Nord.