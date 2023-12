Cho Tae-yong : Pyongyang pourrait déployer de nouvelles armes à la frontière intercoréenne

Photo : KBS News

Il est très probable que, suite à sa rupture unilatérale de l'accord militaire du 19 septembre 2018, la Corée du Nord déploie des nouvelles armes à la frontière intercoréenne.C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller présidentiel à la sécurité nationale sur le plateau de l'émission de KBS « Sunday Diagnosis ». Il a rappelé la restauration des postes de garde (GP) ainsi que le réarmement de la zone commune de sécurité (JSA) réalisés par Pyongyang, juste après l'annulation univoque, toujours par le régime communiste, de l'accord intercoréen.Cho Tae-yong a ainsi évoqué de nouveaux armements comme des lance-roquettes multiples ou des missiles balistiques de moyenne portée à combustible solide.Le haut officiel a ensuite indiqué que pour y faire face, les appareils de surveillance et de reconnaissance sud-coréens et américains étaient mobilisés et que les postes de garde situés en dessous du 38e parallèle étaient en cours de rétablissement. Cela, en consultation avec le commandement des Nations unies en Corée (UNC).Le conseiller présidentiel a d'ailleurs souligné que, bien que la réinstallation des GP aux deux côtés de la péninsule ne provoque pas d'altercation automatique, la restauration des réseaux de communication intercoréenne s'avère nécessaire afin d’éviter des affrontements accidentels de part et d'autre du 38e parallèle.Quant aux relations avec la Chine, Cho Tae-yong a expliqué que la rencontre entre les dirigeants des deux pays ne serait qu'une question de temps. Il a aussi ajouté que Séoul souhaite, comme toujours, renforcer la coopération bilatérale basée sur le respect mutuel, et que le sommet tripartite Séoul-Pékin-Tokyo, prévu l'an prochain, constituera une opportunité pour relancer les relations bilatérales.