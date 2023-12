Un remaniement ministériel est prévu aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen entamera un remaniement gouvernemental aujourd'hui, le plus tôt possible, pour remplacer environ sept ministres.Ce renouvellement ministériel a pour but de remplacer les ministres qui se présenteront aux élections législatives prévues en avril 2024, et de stabiliser l'exécutif impacté par les échecs de la semaine dernière : la défaite pour l’organisation de l'exposition universelle 2030 et la démission du président nouvellement nommé de la Commission des communications de Corée (KCC).Ce remaniement se fera en deux temps et, les ministres sortant étant d'origine parlementaire, leur remplaçants ne viendront pas du milieu politique.Le ministère des Finances et de la Coordination politique sera dirigé par Choi Sang-mok, le conseiller présidentiel à l'Economie, alors que le poste de ministre du Territoire, des Infrastructures et du Transport sera occupé par Park Sang-woo, l'ancien président de la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH). Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources aura lui aussi son nouveau chef.Concernant le garde des Sceaux, il ne sera pas remplacé au cours de cette première phase du remaniement gouvernemental.La nomination d'un nouveau président de la KCC ne prendra, quant à lui, pas beaucoup de temps, et ce afin d'éviter un dysfonctionnement prolongé de la commission. Selon les observateurs, son nouveau dirigeant sera choisi parmi les juristes, dont Lee Sang-in, actuel vice-président de l’institution.Au milieu de la semaine, certains vice-ministres quitteront également leur poste pour les élections législatives. Jang Mi-ran, la vice-ministre de la Culture et des Sports et haltérophile titrée aux Jeux olympiques 2008, sera très probablement remplacée par Lee Young-pyo, l'ancien vice-président de la Fédération de Corée du Sud de football (KFA) et joueur de foot légendaire du pays du Matin clair.Déjà hier, Kim Su-kyeong, l'ancienne secrétaire présidentielle à la Réunification, a été nommée la porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, et Jo Sang-myeong directeur chargé de la gestion des affaires de la présidence.Selon Lee Do-woon, secrétaire principal chargé des relations publiques du bureau présidentiel, Kim Su-kyeong est remarquablement compétente dans la communication publique autour des sujets politiques et sociaux, notamment grâce à sa carrière de journaliste et à son riche expérience dans les débats audiovisuels.