Météo : un début de semaine dans le négatif

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois de décembre, couvrez-vous ! Il fait très froid en Corée du Sud.Ce matin, malgré un ciel dégagé et ensoleillé sur l’ensemble du territoire, les températures sont tombées en de nombreux endroits en dessous de zéro. Les vents forts et froids abaissant encore le ressenti. Il faisait -2°C dans la capitale, -1 dans le Jeolla et -6°C à Andong. L'île méridionale de Jeju enregistrait toujours le mercure le plus haut, avec 7°C au réveil.Cet après-midi, des nuages viendront couvrir les rayons du soleil, et la grisaille s’installera particulièrement à Séoul et Suwon. Côté températures, il fera plus doux que ce matin. Dans le Gyeongsang du Sud, le mercure dépassera les 14°C et cette douceur devrait se maintenir sur toute la côte est. Il fera 10 à Mokpo et Daejeon, et 8°C à Séoul.