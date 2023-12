Particules fines : des mesures drastique de réduction mises en place à partir d’aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le système de gestion saisonnière des particules fines est entré en vigueur et sera d’actualité jusqu’en mars de l'année prochaine. A cette occasion, le ministère de l'Environnement lance à partir aujourd’hui une répression intensive des émissions des véhicules dans environ 650 sites à travers le pays.Cette opération se concentrera sur les véhicules diesel dans les zones de forte densité telles que les garages et les zones universitaires. Si le taux de pollution dépasse les normes autorisées, les propriétaires seront alors sommés d’agir pour réduire leurs émissions. Si ces derniers reçoivent cet ordre, ils devront aller, dans un délai de quinze jours, faire inspecter leur engin motorisé chez un mécanicien professionnel ou un constructeur automobile.Les personnes ne respectant pas les règles de répression pourront écoper d’une amende allant jusqu’à 2 millions de wons, soit environ 1 400 euros. Quant à ceux n’obéissant pas à l’ordre d’amélioration de leur véhicule, ils pourront voir ce dernier immobiliser pour une durée de dix jours.Rester arrêté en faisant tourner son moteur dans le vide fait également l'objet de mesures répressives, et les conducteurs qui enfreignent les normes autorisées pour chaque ville ou province seront passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de won, soit environ 700 euros.